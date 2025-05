Messer-Attacke am Hauptbahnhof: So geht es den Verletzten

Eine 39-Jährige ist am Freitagabend am Hauptbahnhof mit einem Messer auf mehrere Reisende losgegangen. Insgesamt 18 Menschen wurden bei der Attacke verletzt – zum Teil lebensbedrohlich. Inzwischen konnten einige wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Bei dem Messer-Angriff wurden insgesamt 18 Menschen im Alter zwischen 19 und 85 Jahren verletzt, sieben von ihnen leicht, sieben schwer und vier lebensgefährlich. Aktuell befindet sich keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage bestätigte.

Verletzte aus ganz Deutschland – einige bereits entlassen

13 Verletzte haben das Krankenhaus am Montagabend bereits verlassen. Die Entlassung von zwei weiteren Menschen ist laut Staatsanwaltschaft bereits geplant.

Sieben der Opfer kommen aus Hamburg, vier aus Bremen, drei aus Niedersachsen, jeweils eine Person aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Polen, so die Sprecherin.

Das könnte Sie auch interessieren: Hauptbahnhof-Täterin immer wieder aus Psychiatrie entlassen – wie kann das sein?

Bei der Täterin handelt es sich um eine 39-jährige Frau, die unter psychischen Problemen leiden soll und auch in Hamburg bereits mehrfach auffällig wurde. Sie war nur einen Tag vor der Messer-Attacke aus einer Psychiatrie in Niedersachsen entlassen worden.

Die Polizei nahm sie noch am Freitag fest. Ein Haftrichter entschied am Samstag, dass sie in der Psychiatrie untergebracht werden soll. Am Montag wurde sie aus dem Untersuchungsgefängnis nach Ochsenzoll gebracht. (zc)