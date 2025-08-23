Nach mehreren Taten: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Gepäckdieb fest

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Donnerstagabend am Hauptbahnhof (St. Georg) einen Schwerpunkteinsatz gegen Taschen- und Gepäckdiebe durchgeführt. Dabei nahmen sie einen Mann fest, der bereits mehrere solcher Taten begangen haben soll.

Mehrere Zivilfahnder durchstreiften den Bahnhof und die nahe Umgebung. Dabei geriet ein Mann (31) durch tätertypisches Verhalten in das Visier der Beamten.

Handtasche vor den Augen von Fahndern gestohlen

Bei der anschließenden Observation sahen die Polizisten, wie der 31-Jährige eine Handtasche griff. Ein Mitglied einer Pfadfindergruppe hatte sie dort unachtsam zwischen Rucksäcken abgelegt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Täter in der Vergangenheit bereits zehn ähnliche Taten im Bahnhof verübt hatte. Am Freitagmittag wurde der Taschendieb in Untersuchungshaft genommen.