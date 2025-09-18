Nach mehreren Sexualdelikten: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Bramfeld einen Mann festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der Mann steht in Verdacht, vier Sexualstraftaten in verschiedenen Stadtteilen verübt zu haben.

Die erste Sexualstraftat, die dem Mann vorgeworfen wird, ereignete sich laut Polizei im Juni 2022 in Hamm. Es folgten drei weitere Taten im April und Mai dieses Jahres in Wilhelmsburg, Hamm und Langenhorn. In allen Fällen wurden Frauen angefallen und sexuell missbraucht.

DNA-Abgleiche führten zum Täter

Umfangreiche Ermittlungen führten die Ermittler auf die Spur eines Mannes (24) aus Bramfeld. Bei den Ermittlungen kam auch ein Super-Recognizer der Bundespolizei zum Einsatz. Ein Richter erließ einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung, der Anfang September vollstreckt wurde. Der Tatverdächtige blieb aber zunächst auf freiem Fuß.

Auswertungen der damals sichergestellten Beweismittel und DNA-Abgleiche erhärteten nun einen hinreichenden Tatverdacht gegen den 24-Jährigen. Er wurde am Mittwochnachmittag in seiner Bramfelder Wohnung festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl, der Mann kam in U-Haft.