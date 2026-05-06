Nach mehreren Einbrüchen in Geschäfte – Polizei nimmt Täter auf frischer Tat fest

Zivilfahnder haben am Dienstagabend in Wandsbek zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in mehrere Geschäfte eingebrochen zu sein. Sie wurden nun auf frischer Tat ertappt und kamen vor den Haftrichter.

Zwischen dem 3. und 4. Mai dieses Jahres kam es an der Wandsbeker Marktstraße in den Abendstunden zu mehreren Einbrüchen in dortige Geschäfte, darunter nach MOPO-Informationen auch Gastronomiebetriebe. Die Täter hebelten die gläsernen Eingangstüren mit Gewalt auf und entwendeten anschließend Bargeld aus den Läden.

Aufnahmen aus Videoüberwachung überführen die Täter

Daraufhin verstärkten Zivilfahnder ihre Streifen in dem Bereich – mit Erfolg. Am Dienstag gegen 22.30 Uhr beobachteten sie, wie sich zwei Männer im Alter von 35 und 42 Jahren an der Tür eines Schuhgeschäfts zu schaffen machten, und nahmen sie fest. Videoaufnahmen vorausgegangener Taten brachten die beiden zusätzlich in Verdacht. Sie kamen vor den Haftrichter.