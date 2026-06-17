Er soll einen Mann in Hamburg-St. Georg lebensgefährlich verletzt haben – jetzt wurde er am Flughafen Berlin festgenommen. Offenbar wollte der Verdächtige fliehen.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in St. Georg hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 34-jährige Afghane wurde am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen, als er offenbar aus Deutschland ausreisen wollte.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte zuvor einen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Einsatzkräfte der Bundespolizei vollstreckten diesen, anschließend kam der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Streit eskaliert – Mann lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Die Tat ereignete sich bereits am Sonntag, 7. Juni, gegen 13.40 Uhr in der Hammerbrookstraße: Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Frau und ihr Begleiter von dem späteren Tatverdächtigen angegriffen – offenbar mit dem Ziel, ihnen die Rucksäcke zu rauben.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Dabei soll der Angreifer seinem Opfer unvermittelt mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben, bevor er in Richtung Hauptbahnhof flüchtete.

Anzeige

Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Inzwischen hat sich sein Zustand stabilisiert.

Große Fahndung – jetzt Festnahme

Anzeige

Unmittelbar nach der Tat fahndete die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen, einem Hubschrauber („Libelle“) und einer Drohne nach dem Täter – zunächst ohne Erfolg.

Erst im Zuge weiterer Ermittlungen geriet der Mann in den Fokus der Kriminalpolizei. Die Festnahme erfolgte schließlich bei seinem Fluchtversuch am Flughafen.

Zudem wurde die Identität des Opfers inzwischen zweifelsfrei geklärt: Anders als zunächst angenommen, ist der Mann nicht 36, sondern 34 Jahre alt. Die Ermittlungen dauern an. (rei)