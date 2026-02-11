Radfahrer lässt schwer verletzten E-Rollerfahrer liegen – Fahndung in Hamburg

Schwerer Unfall in Eimsbüttel: Ein Radfahrer stieß am Mittwoch mit einem E-Rollerfahrer zusammen und verletzte ihn dabei schwer. Danach flüchtete der Radfahrer vom Unfallort. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Das Opfer ist ein 62-jähriger Mann, der mit seinem E-Roller auf dem Radweg der Bogenstraße in Richtung Grindelallee unterwegs war. Kurz nach der Kreuzung Bogenstraße/Schlankreye kam es zur Kollision mit dem gesuchten Radfahrer. Eine Passantin forderte den Radfahrer zunächst zum Anhalten auf, was er auch tat – bevor er dann in Richtung Schlankreye davonfuhr und den schwer verletzten 62-Jährigen zurückließ.

Zeugen gesucht: Radfahrer lässt schwer verletzten E-Rollerfahrer zurück

Die Polizei beschreibt den Flüchtenden als männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er habe ein „europäisches“ Erscheinungsbild, mittellange lockige Haare und trug zuletzt eine dunkle Mütze sowie dunkle Kleidung. Der Mann fuhr ein froschgrünes, älteres Fahrrad.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder an einer Wache melden. (prei)