Zielfahnder fassen mutmaßlichen Sexualstraftäter – auf E-Roller

Zielfahnder verhafteten am Donnerstagvormittag einen Mann in Neugraben-Fischbek. Hintergrund ist ein Sexualdelikt aus dem Jahr 2019.

Die Zielfahnder fassten den Mann an der Kreuzung Am Johannisland/Zum Wachtelkönig, wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Mehrere zivile Fahrzeuge lauerten dem Mann vor Ort auf. Der Mann kam auf einem E-Scooter angerollt – dann erfolgte der Zugriff.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Tempo 249 innerorts: Raser-Wahnsinn in Westerland auf Sylt

Die Fahnder legten dem Mann Handschellen an und brachten ihn in ein Untersuchungsgefängnis. Ein Haftbefehl lag bereits vor. Hintergrund ist ein Sexualdelikt aus dem Jahr 2019 in seiner Ehe, heißt es aus Ermittlerkreisen. Die Tat soll allerdings erst Jahre später zur Anzeige gebracht worden sein. (zc)