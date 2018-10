Nach illegalem Autorennen: Polizei kassiert Protzkarren von Autoposern ein

Sie bretterten mit 120 Sachen durch mehrere Stadtteile, lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Hamburger Polizei. In Steilshoop war dann Endstation. Am späten Freitagabend haben die Beamten zwei PS-Schlitten einkassiert – und einen 29-Jährigen festgenommen. Der Vorwurf: illegales Autorennen.

Eine zivile Streife war gegen 23.30 Uhr in der Ahrensburger Straße (Wandsbek) auf einen Audi A6 aufmerksam geworden, der viel zu schnell unterwegs war. An einer Kreuzung hielt ein weiteres Auto, ein Mercedes E-Klasse, neben dem Audi.

Tempo 120 – bei erlaubten 50!

Dann gaben die PS-Karren plötzlich Vollgas, fuhren sehr dicht neben- und hintereinander her. In der Straße Bullenkoppel beschleunigten sie auf bis zu Tempo 110, in der Straße Barmwisch (Bramfeld) bretterten sie dann sogar mit 120 Stundenkilometern – statt der erlaubten 50!

Mit Unterstützung weiterer Peterwagen konnte der Mercedes im Gustav-Seitz-Weg (Steilshoop) angehalten werden. Der Audi konnte zunächst entkommen, wurde allerdings wenig später in der Nähe der zwischenzeitlich ermittelten Halteranschrift ohne Insassen angetroffen.

Audi-Fahrer weiter auf der Flucht

Der 29-jährige Mercedes-Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, besitzt er keinen Führerschein. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der zweite Fahrer ist derzeit weiterhin auf der Flucht.