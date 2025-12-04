Nach HSV-Spiel: Mann schlägt Fan Flasche über den Kopf – und beißt zu

Nach dem DFB-Pokalspiel des HSV gegen Holstein Kiel ist es in einer Hamburger S-Bahn zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Fans wurden in der Nacht zu Donnerstag verletzt – einer von ihnen durch mehrere Bisse. Die Bundespolizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Der Großeinsatz der Bundespolizei rund um das Pokalspiel zwischen dem HSV und Holstein Kiel verlief zunächst überwiegend ruhig. Von den 57.000 Besuchern kamen mehr als 25.000 per Bahn zum Volksparkstadion. Doch in der Abreisephase kam es zu einem massiven Zwischenfall: Gegen 1 Uhr eskalierte in einer fahrenden S-Bahn zwischen Sternschanze und Dammtor ein Streit, bei dem zwei HSV-Anhänger verletzt wurden.

Mann pöbelt und beleidigt – und greift Fans des HSV an

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrgast (34) andere Passagiere ohne erkennbaren Grund massiv belästigt und beleidigt haben. Unter den Mitfahrenden befanden sich zahlreiche HSV-Fans auf dem Heimweg vom Spiel. Plötzlich schlug der Mann einem 41-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine große Beule, lehnte aber eine Behandlung vor Ort ab.

Ein weiterer Fan (23) versuchte laut Polizei, beruhigend einzugreifen – und wurde selbst schwer attackiert. Der Pöbler biss ihm mehrfach ins Bein sowie in eine Hand. Der junge Mann kam mit blutenden Wunden in ein Krankenhaus.

Als die S-Bahn um 1.10 Uhr im Bahnhof Dammtor hielt, flüchtete der Täter zunächst. Eine Streife der Landespolizei erkannte ihn jedoch wenig später am Bahnhof und nahm ihn wenige Minuten später vorläufig fest. Anschließend wurde er der Bundespolizei überstellt.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Der Mann, ein ghanaischer Staatsangehöriger, hält sich laut Ermittlern unerlaubt in Deutschland auf. Neben Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung wurde deshalb auch ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen kam er in die Untersuchungshaftanstalt, um später einem Haftrichter vorgeführt zu werden. (mp)