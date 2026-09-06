Nach Hinweis: Polizei durchsucht Doppelhaushälfte in Hamburg – und wird fündig

Bei einem Polizeieinsatz in Bergedorf haben die Einsatzkräfte am Samstag eine Doppelhaushälfte und mehrere Schuppen durchsucht. Dabei wurden sie fündig.

Zwei Polizeifahrzeuge stehen vor einer Doppelhaushälfte in Nettelnburg. HamburgNews/NA

Die Klaus-Schaumann-Straße ist eine ruhige Gegend in Nettelburg. Doch am Samstag kam es hier zu einem Blaulicht-Einsatz. Eine Doppelhaushälfte und mehrere Schuppen wurden durchsucht. Was war da los?

Der Hinweis kam aus der Bevölkerung: Ein Anrufer meldete der Polizei, dass eine Person an der betreffenden Adresse mehrere Fahrräder in einen Transporter verlade. Dies habe sie in der Vergangenheit bereits mehrfach getan.

Durchsuchung in Nettelnburg: Polizisten entdecken gestohlene Fahrräder

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Laut Lagedienst rückten dann gegen 13.30 Uhr zwei Streifenwagen an, um dem Hinweis nachzugehen. Die Beamten legten dem 40-jährigen Bewohner einen Durchsuchungsbeschluss vor und überprüften anschließend das Haus sowie das Grundstück.

Dabei stießen sie auf diverse Fahrradteile sowie auf neun Fahrräder, von denen sechs als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden waren. Die Fahrräder waren frisch verpackt worden und standen fertig zum Versand.

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Gegen den 40-Jährigen wurde Anzeige erstattet und Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei eingeleitet. (mp)