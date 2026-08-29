Ein 45-Jähriger soll einem Schlafenden ein 1100-Euro-Smartphone aus der Tasche gezogen haben.

Ein schlafender Mann wurde am Hamburger Hauptbahnhof Opfer eines mutmaßlichen Taschendiebs: Ein 45-Jähriger soll ihm in der Nacht zu Freitag das Smartphone aus der Hosentasche gezogen haben. Wenig später nahm die Bundespolizei den Tatverdächtigen fest.

Der Diebstahl soll sich am 28. August gegen 3.20 Uhr im Warteraum am Bahnsteig zu den Gleisen 5 und 6 ereignet haben. Nach Angaben der Bundespolizei setzte sich der 45-Jährige in die unmittelbare Nähe eines betrunkenen Mannes, der am Bahnhof schlief.

38-Jähriger war auf dem Rückweg einer Firmenfeier eingeschlafen

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Dann soll er dem Mann dessen Smartphone aus der Hosentasche genommen und den Hauptbahnhof verlassen haben. Das Handy hat laut Polizei einen Wert von rund 1100 Euro.

Als der 38-Jährige den Diebstahl bemerkte, meldete er sich bei der Polizei vor Ort. Den Beamten erzählte er, dass er nach einer Firmenfeier auf dem Weg nach Hause gewesen sei und im Warteraum auf seine Weiterfahrt gewartet habe. Dabei sei er eingeschlafen.

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Bundespolizei wertet Videoaufnahmen aus – und erkennt den Verdächtigen

Die Bundespolizisten werteten daraufhin Aufnahmen entsprechender Überwachungskameras aus. Dabei erkannten sie einen bereits polizeibekannten Tatverdächtigen wieder und erstellten Fahndungsbilder von ihm.

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Gegen 4.30 Uhr entdeckte eine Bundespolizei-Streife den 45-Jährigen dann auf dem Bahnsteig wieder. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Das gestohlene Smartphone hatte der Mann allerdings nicht mehr dabei.

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Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls gegen den 45-Jährigen ein, der bereits polizeibekannt ist. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. (zc)