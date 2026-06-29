Autofahrer mussten am Montagvormittag im Westen Hamburgs ein wenig Geduld mitbringen. Dort war die Elbchaussee für rund fünf Stunden voll gesperrt.

Große Äste auf der Fahrbahn sorgten am Montagvormittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Altona. Rund fünf Stunden später ist die Fahrbahn wieder frei.

Auf der Elbchaussee war die Fahrbahn zwischen der Stauffenbergstraße und der Eichendorffstraße ab 10.15 Uhr wegen herabgestürzter Äste gesperrt, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO mitteilte. Um die großen Äste sicher zu entfernen, war anfangs ein Feuerwehrkran im Einsatz.

Elbchaussee gesperrt

Anzeige

Im Laufe der Arbeiten hatte die Feuerwehr die Räumung an ein Fachunternehmen übergeben, da die Äste keine Gefahr mehr darstellten. Nach Informationen eines Feuerwehrsprechers konnten die Äste so zeitnah und ohne größere Einschränkungen für den Verkehr von der Fahrbahn geräumt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten im Berufsverkehr: S1-Störung im Hamburger Westen

Nach aktuellen Informationen der Polizei ist die Sperrung seit circa 15.15 Uhr wieder aufgehoben. Die Elbchaussee ist wieder in beide Richtungen befahrbar.