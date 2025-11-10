Nach Feuer in Pflegeheim: Bewohner (78) stirbt im Krankenhaus

Am Freitagabend war in einem Pflegeheim in Billstedt ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner schwebte in Lebensgefahr und erlag später seinen Verletzungen.

Der 78 Jahre alte Bewohner befand sich nach dem Brand wegen seiner schweren Verletzungen in Lebensgefahr. Jetzt teilte die Polizei mit, dass er kurz nach dem Brand in einer Klinik starb.

Polizei vermutet: Brand durch Feuerzeug ausgelöst

Gegen 20 Uhr war am Freitag ein Feuer in dem Pflegeheim in der Straße Oberschleems ausgebrochen. Das Bett des Seniors brannte in voller Ausdehnung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden und griff nicht auf weitere Gebäude über. Neun weitere Bewohner mussten aus dem brennenden Gebäude befreit werden. Ein 81-Jähriger blieb zur Beobachtung eine Nacht lang im Krankenhaus und konnte laut Polizei danach entlassen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach aktuellem Stand gehen die Beamten davon aus, dass der 78-Jährige das Feuer mit einem Feuerzeug selbst ausgelöst hat. (mp)