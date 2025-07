Nach fast drei Jahren: U-Bahn-Schläger identifiziert

Die Tat liegt schon länger zurück: Im Oktober 2022 verprügelten vier junge Männer in der U1 einen 34-jährigen Mann. Seit August 2023 suchten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Verdächtigen. Nun sind zwei von ihnen identifiziert worden.

Rückblick: Gegen 6.20 Uhr am 15. Oktober 2022 befanden sich ein Mann (34) und seine Begleiterin (28) in der U1 auf dem Heimweg, als es dort aus ungeklärten Gründen zum Streit mit den vier jungen Männern kam. Abwechselnd sollen sie auf den Mann eingeschlagen haben, einer hielt ihn dabei fest. An der Haltestelle Oldenfelde flüchteten die Täter. Der 34-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei der vier Verdächtigen sind mittlerweile bekannt

Nun sind zwei der vier Verdächtigen identifiziert worden. Für die weiteren Ermittlungen zu den Heranwachsenden sind jetzt die Staatsanwaltschaften Kiel und Lübeck zuständig. Da die Öffentlichkeitsfahndung zu keinen darüber hinausgehenden Hinweisen oder weiteren Verdächtigen geführt hat, wird sie jetzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 42865-6789 zu melden. (paul)