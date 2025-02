Nach Familienstreit? Frau mit Hubschrauber in Krankenhaus geflogen

Endete hier ein Streit mit einem Rettungseinsatz? Am Sonntagnachmittag wurde eine Frau im Kreis Segeberg verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach 14.30 Uhr in die Brüchhorststraße in Sievershütten gerufen. Dort hatte sich eine Frau am Kopf verletzt und musste von Rettungskräften und einem Notarzt versorgt werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Zur Schwere der Verletzungen der Frau konnte der Sprecher keine Angaben machen. Allerdings reichte eine Versorgung vor Ort nicht aus: Die Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Frau per Hubschrauber in Krankenhaus geflogen

Die Polizei ermittelt indes, was genau vorgefallen ist. Demnach soll es zuvor zu einem Familienstreit gekommen sein. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, sei die Frau offenbar im Zuge dessen gestürzt und habe sich so stark am Kopf verletzt, dass sie das Bewusstsein verlor.

Das könnte Sie auch interessieren: Islamisten-Treffen? Polizei-Razzia in Hamburger Sporthalle

Laut aktueller Ermittlungen stehe Körperverletzung im Raum, so eine Sprecherin der zuständigen Polizei-Leitstelle. (mwi)