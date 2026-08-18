Aaliyah wurde schon wieder von der Polizei gesucht. Nun ist sie wieder aufgetaucht.

Die Serienausreißerin Aaliyah F. wurde seit Ende Juni vermisst. Die Polizei suchte nach der 13-Jährigen und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Jetzt wurde sie in Dortmund gefunden.

Am 29. Juni hatte die 13-Jährige, inzwischen in Othmarschen wohnhaft, die elterliche Wohnung verlassen. „Seitdem ist das junge Mädchen unbekannten Aufenthalts“, hieß es damals von der Polizei.

Serienausreißerin Aaliyah F. ist wieder im Norden

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Ein Amtsrichter ordnete die öffentliche Fahndung nach Aaliyah an – erneut. Mehr als eineinhalb Monate später können die Beamten nun endlich Entwarnung geben: „Das Mädchen wurde am Sonntagnachmittag von Einsatzkräften der Bundespolizei an einem Bahnhof in Dortmund wohlbehalten angetroffen“, sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen am Dienstag. „Sie befindet sich mittlerweile in der Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung in Norddeutschland.“ Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Aaliyah ist schon etliche Male von zu Hause ausgerissen und hat für große Polizeieinsätze gesorgt. Zuletzt war sie über ihren Geburtstag verschwunden. Einmal reiste sie sogar bis nach Berlin.