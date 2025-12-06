Nach Einbruch in Haus – Großfahndung im Hamburger Osten

In Sasel hat die Polizei am Freitagabend mit mehreren Streifenwagen und dem Hubschrauber Libelle nach einem Einbrecher gefahndet. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Laut dem Lagedienst der Polizei habe ein Hauseigentümer gegen 19.50 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass er über eine App über einen Einbruch in sein Haus am Saseler Kamp alarmiert wurde. Über die Videoverbindung konnte er sehen, dass sich zwei Männer in den Zimmern aufhielten.

Sasel: Verdächtiger in Tatortnähe festgenommen

Daraufhin seien mehrere Streifenwagen und der Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Bei Eintreffen der Beamten seien zwei Männer von dem Grundstück geflohen. Aufgrund der guten Beschreibung der Männer konnte ein Tatverdächtiger (32) noch in Tatortnähe festgenommen werden. Sein Komplize entkam unerkannt.

Laut Polizei erbeuteten die Täter wertvollen Schmuck. Der konnte bei dem Festgenommenen nicht aufgefunden werden. Die Kripo ermittelt.