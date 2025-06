Nach Einbruch in Büro: Inhaber ortet Beute – Mann in U-Haft

Nach einem Einbruch in ein Büro am Dienstag in der Altstadt wurde kurz darauf ein Tatverdächtiger festgenommen. Der Eigentümer der gestohlenen Gegenstände hatte das Diebesgut geortet.

Laut Polizei fand der Einbruch zwischen dem 2. Juni, 16 Uhr, und dem folgenden Morgen in einem Büro an der Spitalerstraße statt. Der Täter erbeutete dabei elektronische Geräte.

Opfer ortet gestohlene Gegenstände

Am Dienstagmittag gab es eine überraschende Wende: Der Inhaber des Büros in der Altstadt meldete sich bei der Polizei und gab an, Teile der Beute in einem Wohnhaus in Schnelsen geortet zu haben.

Beamte durchsuchten die fragliche Wohnung und trafen dort einen 49-Jährigen an. Bei ihm wurden die gestohlenen Geräte entdeckt. Der Tatverdächtige kam in U-Haft. Das Landeskriminalamt ermittelt auch, ob der 49-Jährige für weitere Taten verantwortlich sein könnte. (ruega)