Mädchen konsumieren Drogen – kurz darauf geht es ihnen schlecht. Doch sie haben Glück.

Drei junge Mädchen haben in Hamm offenbar Drogen probiert – und sind anschließend beinahe kollabiert. Sie kamen teilweise in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.

Die 13, 14 und 17 Jahre alten Mädchen trafen sich am Donnerstagabend in der Nähe eines Spielplatzes an der Jordanstraße. Nach MOPO-Informationen sollen sie dort Drogen konsumiert haben, wohl Ecstasy und Marihuana.

Missglücktes Drogen-Experiment: Keine Lebensgefahr

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Plötzlich ging es den Dreien offenbar nicht gut, ihnen wurde übel und sie mussten erbrechen. Ein Mädchen informierte gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr über den Notruf.

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Kurz darauf wurden sie von Rettungskräften behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Einer Polizeisprecherin zufolge war der Zustand der Mädchen stabil. „Es bestand keine Lebensgefahr.“

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Die Beamten durchsuchten daraufhin die Umgebung und fanden auch Drogen an der Stelle, an der die Mädchen die Party gefeiert hatten. Weitere Kinder oder Jugendliche waren wohl nicht daran beteiligt.