Nach Drogenfund im Norden: Razzia am Hamburger Großmarkt

Razzia in Hamburg: Drogenfahnder stürmten am Mittwochmorgen den Hamburger Großmarkt in Hammerbrook, wie die Polizei bestätigt. Bereits Mitte Juni hatte es in dem Zusammenhang eine Razzia in Winsen (Luhe) gegeben, bei der mehrere Männer festgenommen wurden. Sie stehen in Verdacht mehrere Tonnen Kokain nach Hamburg geschmuggelt zu haben.

Wie die MOPO erfuhr, hat es am frühen Mittwochmorgen eine weitere Razzia im Zusammenhang mit geknackten Chats unter Mitgliedern von Drogenbanden gegeben: Drogenfahnder stürmten den Hamburger Großmarkt in Hammerbrook. Die Polizei bestätigte den Einsatz. Demnach seien dort drei Haftbefehle vollstreckt worden. Zu den Verhafteten und deren Mitwirken am Drogenschmuggel konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Tonnenweise Kokain nach Hamburg geschmuggelt

Am 19. Juni durchsuchten Drogenfahnder zwei Gebäude an der Bahnhofstraße in Winsen (Luhe). Dabei kamen auch das SEK und ein Survivor Panzerwagen aus Hamburg zum Einsatz. Türen wurden aufgesprengt und mehrere Männer verhaftet. Sie stehen in Verdacht, mehr als drei Tonnen hochreines Kokain nach Hamburg geschmuggelt zu haben.

Im Hintergrund der Einsätze stehen Auswertungen des durch die französische Polizei geknackten Encro-Chat im Frühjahr 2020, die europäische Drogenermittler aufhorchen ließen, auch die Beamten des Hamburger Landeskriminalamts (LKA). Im Zuge der dadurch ermöglichten Einblicke in die Machenschaften von Drogenbanden konnten nach und nach mehrere Tonnen Kokain sichergestellt werden. Zudem gab es viele Festnahmen.