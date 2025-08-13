Die weiße Wohnungstür steht weit offen, wurde aus den Angeln gehoben: Nach dem Diebstahl des Rucksacks eines Zivilfahnders der Hamburger Polizei hat am Dienstagabend das Spezialeinsatzkommando (SEK) einen Tatverdächtigen festgenommen. Doch von der Waffe des Beamten fehlt weiter jede Spur.

Mit schwerer Ausrüstung waren die Kräfte des SEK am Dienstagabend in Farmsen-Berne im Einsatz. Sie betraten einen weißen Hochhauskomplex, öffneten die Tür einer Wohnung und durchsuchten die Räume. Schließlich nahmen sie den Mann fest, der dort lebt.