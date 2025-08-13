mopo plus logo
Beamte untersuchen das zivile Polizeiauto, aus dem die Waffe gestohlen wurde.

Beamte untersuchen das zivile Polizeiauto, aus dem die Waffe gestohlen wurde. Foto: News5/Sebastian Peters

  • Farmsen-Berne

paidRucksack wieder da – Dienstwaffe weiter verschwunden: Wie konnte das passieren?

Die weiße Wohnungstür steht weit offen, wurde aus den Angeln gehoben: Nach dem Diebstahl des Rucksacks eines Zivilfahnders der Hamburger Polizei hat am Dienstagabend das Spezialeinsatzkommando (SEK) einen Tatverdächtigen festgenommen. Doch von der Waffe des Beamten fehlt weiter jede Spur.

Mit schwerer Ausrüstung waren die Kräfte des SEK am Dienstagabend in Farmsen-Berne im Einsatz. Sie betraten einen weißen Hochhauskomplex, öffneten die Tür einer Wohnung und durchsuchten die Räume. Schließlich nahmen sie den Mann fest, der dort lebt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

