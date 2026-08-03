Polizisten laufen zu einem Einsatzort in der Talstraße in der Nähe der Reeperbahn. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Axel Heimken

In der Nacht nach dem Hamburger Christopher Street Day ist eine 30-jährige Angehörige der Queer-Community auf St. Pauli von drei Männern verfolgt und angegriffen worden. Die Frau wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung.

Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntag gegen 0.50 Uhr vor einer Bar an der Talstraße zu einem Streit. Drei bislang unbekannte Männer sollen dort eine Frau belästigt haben. Als die 30-Jährige der Frau zu Hilfe kam, sei sie von den Männern bedroht worden und in Richtung Simon-von-Utrecht-Straße geflüchtet.

Angriff auf St. Pauli: Männer verfolgten die Frau auf dem Fahrrad

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Die drei Männer sollen die 30-Jährige verfolgt haben, zwei von ihnen auf einem Fahrrad. In der Simon-von-Utrecht-Straße hätten sie die Frau eingeholt und zu Fall gebracht. Einer der Angreifer sei anschließend noch einmal auf die am Boden liegende Frau gesprungen. Die 30-Jährige konnte schließlich aufstehen und sich an der Station St. Pauli in eine U-Bahn retten.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die leicht verletzte Frau später zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Angreifer werden als Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, schlank und mit kurzen Haaren beschrieben.

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Attacke passierte wenige Stunden nach Hamburger CSD

Der Angriff ereignete sich nur wenige Stunden nach dem Hamburger CSD. Rund um den Kiez fanden am Samstagabend zahlreiche Pride- und Aftershow-Partys statt. Ob die Tat in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den CSD-Veranstaltungen steht, ist bislang unklar. Die Ermittlungen führt das für Hasskriminalität zuständige Landeskriminalamt.

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Die Polizei sucht insbesondere die Frau, die vor der Bar an der Talstraße von den Männern belästigt worden sein soll. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 040-4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (zc)