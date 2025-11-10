Nach Crash in A7-Baustelle: Langer Stau am Elbtunnel

Kurz hinter dem Elbtunnel kommt es in Hamburg auf der A7 zu einem Unfall. Da die Unfallstelle in einer Baustelle liegt, gestaltet sich die Bergung schwierig. Die Folge: ein langer Stau.

Ein Auffahrunfall südlich des Elbtunnels hat am frühen Abend auf der A7 in Hamburg für einen langen Stau gesorgt. Zwei Personen seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem ein Autofahrer in Fahrtrichtung Süden in Höhe Waltershof im stockenden Verkehr auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug aufgefahren sei, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den Wagen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug geschoben.

Da sich der Unfall in einem Baustellenbereich auf dem abgetrennten dritten Fahrstreifen ereignet habe, gestalte sich die Bergung der Fahrzeuge schwierig, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle.

Ihren Angaben zufolge staute sich der Verkehr vor der Unfallstelle ab Stellingen auf circa acht Kilometer Länge. (dpa)