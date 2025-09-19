Nach brutaler Attacke auf dem Kiez: Verdächtiger am Flughafen gefasst

Ermittler haben einen 31-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, Mitte August einen Mann in St. Pauli schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag am Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel verhaftet, als er gerade einreisen wollte.

Der Vorfall ereignete sich am 14. August gegen 19.30 Uhr vor einem Imbiss in der Paul-Roosen-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 31-Jährige und ein 60-jähriger Mann zunächst verbal aneinander. Im Verlauf des Streits soll der Jüngere dem Älteren so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser zu Boden stürzte.

Der 60-Jährige erlitt dabei schwere und bleibende Kopfverletzungen. Die Kriminalpolizei hatte Ermittlungen aufgenommen und war dabei auf die Spur des Tatverdächtigen gestoßen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin einen Haftbefehl, den Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen vollstreckten. Der Mann kam ins Untersuchungsgefängnis.