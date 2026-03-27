Versuchtes Tötungsdelikt am Elbstrand: 18-Jährige in U-Haft – Zeugen gesucht

Nach einer schweren Gewalttat in Ottensen ermittelt die Mordkommission weiter. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft – jetzt hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen.

Am vergangenen Sonntag war es in Ottensen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Zwei 18-Jährige wurden vorläufig festgenommen und inzwischen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Sie stehen im Verdacht, einen Gleichaltrigen bei einer Auseinandersetzung massiv attackiert zu haben.

Angriff am Elbstrand aus größerer Gruppe heraus?

Wie die Ermittlungen der Mordkommission inzwischen ergaben, sollen sich während der Tat weitere Personen in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass die Angreifer Teil einer größeren Personengruppe gewesen sein könnten.

Das könnte Sie auch interessieren: Trecker nimmt ihm die Vorfahrt: Transporter komplett zerstört

Da diese bislang unbekannten Zeugen wichtige Hinweise zum Tatablauf geben könnten, bittet die Polizei sie nun, sich zu melden. Auch Personen, die Videoaufnahmen von dem Vorfall haben, sollen sich an die Polizei wenden. (mp)