80-Jährigen ausgeraubt, in Keller gesperrt und misshandelt: drei Männer in U-Haft

Ein Senior ist am Samstagmorgen Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Die Täter hatten den Mann in seiner Wohnung in Eißendorf überfallen, geschlagen und gequält. Drei Tatverdächtige kamen in U-Haft. Gegen sie wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Wie die Polizei sagte, sollen drei Männer (24, 24 und 44 Jahre) gegen 8.30 Uhr an der Tür des 80-Jährigen an der Straße Dahlengrund geklingelt haben. Als der Senior öffnete, sei er von den Tätern angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden.

Die Männer forderten Geld und durchsuchten die Wohnräume. Sie erbeuteten dabei Geld und Schmuck.

Senior in den Keller verschleppt und gequält

Im weiteren Verlauf sei das Opfer in den Keller geschleppt, und dort bedroht und misshandelt worden. Als der 80-Jährige wahrnahm, dass seine Pflegerin vor der Tür stand, rief er laut um Hilfe und trieb die Räuber so in die Flucht.

Die Pflegekraft alarmierte die Polizei. Beamte nahmen die Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe fest. In einem von ihnen genutzten Transporter konnte die mutmaßliche Beute sichergestellt werden.

Der Senior, der bei dem Überfall verletzt wurde, kam ins Krankenhaus. Die bei dem Überfall angewandte schwere Gewalt führte dazu, dass von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen wird. Alle drei Männer kamen in Untersuchungshaft.