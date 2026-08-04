Mehrere Streifenwagen vor Ort, ein Tatverdächtiger abgeführt: Dem Einsatz am Montagabend ging ein blutiger Raubüberfall in der Nähe voraus.

Nach einem brutalen Raubüberfall am Sonntagabend in Billwerder durchsuchten Polizisten und LKA-Ermittler am Montag mehrere Wohnungen, die nur wenige Minuten vom Tatort entfernt liegt. Dabei wurden mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Mehrere Streifenwagen und Zivilfahrzeuge fuhren gegen 17 Uhr vor Wohnhäusern in Bergedorf und Lohrbügge vor. Wenig später stiegen die Beamten aus und betraten die Gebäude.

Mehrere Streifenwagen im Einsatz – Erdgeschosswohnung durchsucht

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Während Kollegen die Rückseite der Wohnungen von außen absicherten, um eine Flucht über den Balkone und Fenster zu verhindern, verschafften sich die Ermittler durch die Haustür Zutritt zur Wohnung. Sie durchsuchten die Räume, nahmen drei Jugendliche fest.

An dem Einsatz waren rund 85 Beamte beteiligt. Vorausgegangen waren Ermittlungen gegen fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren, die in Verdacht stehen den brutalen Raubüberfall begangen zu haben. Sie könnten laut Polizei mit den Opfern in einer Vorbeziehung gestanden haben. Auswertungen von Bildern aus Überwachungskameras, führten auf die Spur der T.eenager

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Der Zugriff steht nach MOPO-Informationen im Zusammenhang mit einem brutalen Raubüberfall am Sonntag in Billwerder. Dort hatten zunächst zwei Frauen an der Tür eines Einfamilienhauses geklingelt. Als die Tür geöffnet wurde, stürmten plötzlich weitere Männer ins Haus.

Im Obergeschoss fielen sie über einen 51-Jährigen her und forderten Geld und Wertsachen. Dabei verletzten sie ihn mit einer Stichwaffe schwer.