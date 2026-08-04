Nach brutalem Raub in Hamburg: Polizei stürmt Wohnung – und wird fündig

Mehrere Streifenwagen vor Ort, ein Tatverdächtiger abgeführt: Dem Einsatz am Montagabend ging ein blutiger Raubüberfall in der Nähe voraus.

Nach einem brutalen Raubüberfall am Sonntagabend in Billwerder durchsuchten Polizisten und LKA-Ermittler am Montag eine Wohnung in einem Haus, das nur wenige Minuten vom Tatort entfernt liegt. Dabei wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Mehrere Streifenwagen und Zivilfahrzeuge fuhren gegen 17 Uhr vor dem Haus an der Straße Karlshof vor. Wenig später stiegen die Beamten aus und betraten das Gebäude.

Mehrere Streifenwagen im Einsatz – Erdgeschosswohnung durchsucht

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Während Kollegen die Rückseite der Erdgeschosswohnung absicherten, um eine Flucht über den Balkon zu verhindern, verschafften sich die Ermittler durch die Haustür Zutritt zur Wohnung. Sie durchsuchten die Räume, nahmen einen jungen Mann vorläufig fest und stellten Beweismaterial sicher.

Der Zugriff steht nach MOPO-Informationen im Zusammenhang mit einem brutalen Raubüberfall am Sonntag in Billwerder. Dort hatten zunächst zwei Frauen an der Tür eines Einfamilienhauses geklingelt. Als die Tür geöffnet wurde, stürmten plötzlich weitere Männer ins Haus.

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Im Obergeschoss fielen sie über einen 51-Jährigen her und forderten Geld und Wertsachen. Dabei verletzten sie ihn mit einer Stichwaffe schwer.