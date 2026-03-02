Sohn bedroht Eltern und flieht durchs Fenster: Hubschraubereinsatz über Hamburg!

Am frühen Montagabend kreiste der Polizeihubschrauber „Libelle“ über Eimsbüttel. Die Beamten unterstützten ihre Kollegen am Boden bei der Suche nach einem Flüchtigen.

Um kurz nach 18 Uhr gingen die ersten Meldungen bei der Polizei ein. Im Eidelstedter Weg in Eimsbüttel haben sich dramatische Szenen abgespielt. Nach ersten Informationen kam es zu familiären Streitigkeiten. Der Sohn habe die Mutter oder beide Eltern mit einem Messer bedroht, erklärt ein Polizeisprecher.

Polizei sucht nach flüchtigem Sohn

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, floh er durch das Fenster. Nun wird er mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht: Neben dem Polizeihubschrauber „Libelle“ sind auch zehn Streifenwagen im Einsatz.

Wie es zu dem Streit kam und was genau im Eidelstedter Weg passierte, dazu kann die Polizei noch keine Angaben machen. Bislang gehe man davon aus, dass die Mutter selbst die Polizei angerufen hat. Verletzt wurde niemand. (kla)