Nach Autounfall: Seniorin tot – Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Moorfleet ist die Autofahrerin (75) am Wochenende verstorben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten war die Seniorin am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW Eos auf dem Brennerhof in Richtung Andreas-Meyer-Straße unterwegs. Im Bereich einer Brückenauffahrt kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen.

Nach Unfall in Moorfleet: Zeugen gesucht

Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Dort erlag sie am Wochenende ihren Verletzungen. Der 74-jährige Fahrer des Wohnmobils sowie seine 71-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sicherte am Unfallort die Spuren. Währenddessen war der Brennerhof zwischen Moorfleeter Deich und Andreas-Meyer-Straße voll gesperrt.

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Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern noch an. Die Beamten prüfen auch, ob eine mögliche Erkrankung der 75-Jährigen eine Rolle gespielt haben könnte. Zeugen des Unfalls sollen sich beim Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden. ™