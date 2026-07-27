Das sagen die Hamburger: Viele der vom NDR befragten Passanten stellten sich hinter die queere Community und betonten, der CSD solle „jetzt erst recht“ in Hamburg gefeiert werden. Auch die Stadt setzt ein Zeichen: Neben der Regenbogenflagge zur Pride Week hängt seit Sonntag Trauerflor am Rathaus.



Ein 21-jähriger Deutscher mit libanesischen Wurzeln und Verbindungen zum islamistischen Terror soll am Rande des Berliner CSD am Samstagabend Menschen mit einem Van angefahren und mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Eine Frau aus Polen wurde tödlich und weitere 29 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Bei seiner Festnahme am Sonntagabend wurde Abdul B. von Einsatzkräften erschossen.