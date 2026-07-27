Hamburg
Nach Attentat in Berlin: Wie sicher ist der Hamburger CSD?
Und warum durfte ein bekannter Islamist einfach so ein Auto mieten?
Nach dem islamistischen Anschlag auf feiernde Menschen beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin will die Hamburger Polizei den Hamburger CSD am kommenden Samstag mit mehr Personal schützen. Fünf Fakten zur Sicherheitslage in Hamburg, von der Trauerfahne am Rathaus bis zur Frage, warum der Attentäter als bekannter Islamist überhaupt ein Auto mieten konnte.
Das sagt die Polizei: Die Zahl der Einsatzkräfte für die große Demonstration am Samstag werde noch einmal erhöht, teilte ein Polizeisprecher mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. „Ob vor, während oder nach der Demo, wir werden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr präsent und ansprechbar sein“, sagte der Sprecher. „Auch wir von der Polizei Hamburg sind mit unseren Gedanken bei den Angehörigen der Getöteten, den Verletzten und allen, die die Ereignisse in Berlin miterleben mussten oder von ihnen betroffen sind“, erklärte der Sprecher. Er betonte zugleich: „Die Polizei steht fest an der Seite der queeren Community und leistet ihren Beitrag dafür, dass der CSD und alle Veranstaltungen der Pride Week sicher stattfinden können.“
CSD in Hamburg: Taschenkontrollen laut Veranstalter nicht praktikabel
Das sagen die Veranstalter: Anders als die Polizei wird die Agentur Ahoi Events ihr Sicherheitskonzept für das Straßenfest am kommenden Wochenende nicht (noch) weiter verschärfen. „Unabhängig von den schrecklichen Ereignissen in Berlin sind in unserem Sicherheitskonzept alle Zuwegungen zum Straßenfest abgesperrt. Anpassungen zum bestehenden Sicherheitskonzept sind momentan nicht geplant“, sagt Ahoi-Geschäftsführer Ronny Luxat. Taschenkontrollen sind nicht praktikabel, dazu gibt es zu viele Zugänge zum großen Festgelände rund um Jungfernstieg, Ballindamm und Rathausmarkt. In den vergangenen Jahren waren um die 250.000 Feiernde zum CSD nach Hamburg gekommen.
So ist die grundsätzliche Einschätzung der Sicherheitslage: Für Deutschland gilt eine abstrakt hohe Gefährdungslage, für den Hamburger CSD jedoch gibt es keine konkreten Gefährdungshinweise.
Führerscheinentzug bei jungen Gefährdern?
Darum konnte der Attentäter ein Auto mieten: Bislang reicht die präventive Einstufung als islamistischer Gefährder nicht, um Personen pauschal den Führerschein zu entziehen. Das soll in Zukunft möglich sein, fordert CSU-Chef Markus Söder. Außerdem solle geprüft werden, ob bei jungen Gefährdern nicht grundsätzlich früher das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden müsse. Auch über das Thema „Entzug der Staatsbürgerschaft müsse gesprochen werden.“
CSD in Hamburg: „Jetzt erst Recht“
Das sagen die Hamburger: Viele der vom NDR befragten Passanten stellten sich hinter die queere Community und betonten, der CSD solle „jetzt erst recht“ in Hamburg gefeiert werden. Auch die Stadt setzt ein Zeichen: Neben der Regenbogenflagge zur Pride Week hängt seit Sonntag Trauerflor am Rathaus.
Ein 21-jähriger Deutscher mit libanesischen Wurzeln und Verbindungen zum islamistischen Terror soll am Rande des Berliner CSD am Samstagabend Menschen mit einem Van angefahren und mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Eine Frau aus Polen wurde tödlich und weitere 29 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Bei seiner Festnahme am Sonntagabend wurde Abdul B. von Einsatzkräften erschossen.
Sie sind bereits M+ Abonnement?