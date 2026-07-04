Fußgänger tritt unvermittelt auf die Straße. Ärzte in der Klinik müssen sofort reagieren.

Schwerer Verkehrsunfall in Neugraben-Fischbek: Ein Mann ist am frühen Freitagabend von einem Kleinlaster erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei steht nun vor einem Rätsel.

Kurz nach 19 Uhr soll der Mann laut Polizei die viel befahrene Cuxhavener Straße an der Kreuzung zur Straße An de Geest „völlig unvermittelt“ betreten haben.

„Kollision war unvermeidbar“

Anzeige

Ein Lkw-Fahrer, der in Richtung Harburg unterwegs war, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, die Kollision sei unvermeidbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mann auf den Asphalt geschleudert und zog sich gravierende Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte begannen sofort damit, ihn zu behandeln, ein Notarzt wurde angefordert.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Lage bei Schlägerei droht, zu eskalieren – Hund kommt ins Tierheim

Als der Verletzte ins Krankenhaus kam, wurde sein Zustand als lebensgefährlich eingestuft. Die Ärzte mussten sofort reagieren. Ob er inzwischen außer Lebensgefahr ist, ist unbekannt. Genau wie seine Identität: Der Mann hatte keine Dokumente dabei, bisher ist er für die Polizei ein Namenloser.

Unfall sorgt für Stau

Anzeige

Die Cuxhavener Straße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden, es kam zu größeren Staus. Später führte die Polizei an der Unfallstelle vorbei, ehe sie die Sperrung aufhob.