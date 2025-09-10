Leiche im Schrank: Mysteriöser Tod einer 34-Jährigen in Altona – Mann festgenommen

Im Zusammenhang mit dem mysteriösen Tod einer 34-jährigen Frau, deren Leiche im vergangenen November versteckt in einem Kleiderschrank in Altona-Nord entdeckt wurde, hat die Mordkommission (LKA 41) am Donnerstagmorgen den ehemaligen Lebensgefährten als Tatverdächtigen festgenommen.

Der 36-jährige Deutsche steht im dringenden Verdacht, die 34-Jährige durch Gewalteinwirkung getötet zu haben. Ende November war die Frau tot und in eine Art Teppich eingewickelt in einem Schrank in ihrer Wohnung entdeckt worden, nachdem Nachbarn die Polizei wegen starken Verwesungsgeruchs alarmiert hatten.

Die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg hatte beim Landgericht einen Haftbefehl gegen den Mann beantragt, der nun vollstreckt wurde. Der Tatverdächtige wurde in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (mp)