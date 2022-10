Leichen in Hamburger Wohnung: Tote Frau war aufgebahrt

Zwei Tote in einer Hochhauswohnung in Steilshoop beschäftigen seit Mitte Oktober die Kripo. Eine Pflegerin hatte die beiden entdeckt und die Polizei gerufen. Die Leiche der Frau schien wie aufgebahrt.

Nach MOPO-Informationen waren die Beamten am Morgen des 14. Oktober in den Cesar-Klein-Ring gerufen worden. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte hier in einer Wohnung zwei Tote gefunden. Es handelt sich um eine Frau (79) und ihren 75-jährigen Ehemann.

Tote Frau wies Kopfverletzungen auf

Offenbar hatte sich der Mann im Schlafzimmer selbst das Leben genommen. Die tote Frau, die im Wohnzimmer auf dem Boden lag, wies Kopfverletzungen und Strangulationsmale auf. Um sie herum waren Kerzen aufgestellt. Es hatte den Anschein, dass sie aufgebahrt worden war.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein erweiterter Suizid wird nicht ausgeschlossen.