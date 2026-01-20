Mutter von Auto überrollt – Fahrer auf der Flucht

In Wilstorf ist eine Frau angefahren und schwer verletzt worden. Ihre kleine Tochter konnte sie gerade noch zur Seite drücken.

Schwerer Crash am Dienstagnachmittag in der Nöldekestraße: Gegen 14 Uhr ist eine 39-jährige Frau von einem Auto angefahren und an den Beinen überrollt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete anschließend vom Unfallort.

Nach Angaben der Polizei wollte die Mutter gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter zu Fuß die Nöldekestraße überqueren. In diesem Moment bog ein dunkler Pkw vom Reeseberg kommend nach rechts in die Nöldekestraße ein – und übersah die beiden offenbar.

Unfall Wilstorf: Frau schwer verletzt

Der Frau gelang es noch, ihr Kind auf den Gehweg zu drücken. Kurz darauf wurde sie von dem Wagen erfasst. „Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt“, sagte eine Polizeisprecherin.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld blieb zunächst ohne Ergebnis. Die Polizei sucht deshalb Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem dunklen Auto geben kann, soll sich melden – unter (040) 428656789 oder bei jeder Polizeidienststelle.