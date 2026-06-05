Mutter verschwunden – Polizeihubschrauber kreist über Ottensen

Am Freitagnachmittag kreist die „Libelle“ über Ottensen. Der Polizeihubschrauber sucht aktuell nach einer Mutter und ihrem Kind. Laut Polizei ist ein Einsatz, wie er gerade läuft, keine Seltenheit.

„Das ist kein unüblicher Sachverhalt“, so ein Sprecher der Polizei Hamburg. Es geht um eine Mutter und ihr Kind, die gerade per Hubschrauber sowie mit Einsatzkräften am Boden gesucht werden.

Mutter samt Kind nach Termin mit Jugendamt verschwunden – Libelle im Einsatz

Nach einem Termin beim Jugendamt soll die Frau gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Kind das Gebäude durch eine Hintertür verlassen haben. Das Kind, für das die Mutter das Sorgerecht hat, lebt in einer betreuten Einrichtung. Die Polizei spricht von einem möglichen Fall von „Entziehung Minderjähriger“. Solche Lagen seien nach Angaben des Sprechers nicht ungewöhnlich. Eine Gefährdung des Kindes bestehe nach aktuellem Stand nicht.

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Der Einsatz des Polizeihubschraubers „Libelle“ dient der Unterstützung der Suche am Boden. Nach Angaben der Polizei wird der Hubschrauber eingesetzt, wenn er verfügbar ist und zur Lagebewältigung beitragen kann. Aus der Luft habe man einen besseren Überblick über das Suchgebiet.