Blitz-Geburt an Hamburger Tankstelle

Ein Baby in Hamburg hatte es offenbar besonders eilig, das Licht der Welt zu erblicken. Die Rettungskräfte mussten schnell reagieren.

Auf dem Weg in ein Krankenhaus ist in Hamburg ein Kind im Rettungswagen geboren worden. Die Sanitäter hätten auf der Fahrt bemerkt, dass es die Schwangere aus Hamburg-Wilhelmsburg nicht mehr bis zum Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde schaffen würde, hieß es vom Feuerwehr-Lagedienst.

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Sie verständigten einen Notarzt und trafen sich mit ihm an einer Tankstelle auf der Veddel. Dort sei ein gesunder Junge zur Welt gekommen. Das Kind und die Mutter wurden anschließend zur weiteren Versorgung in die Klinik gebracht. (dpa/mp)