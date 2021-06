Mutter bewahrte Geld in Schließfach auf: Drogen: Brüderpaar aus Hamburg festgenommen

Steilshoop Barmbek-Nord Hammerbrook –

Die Hamburger Polizei hat ein Brüderpaar (39, 41) festgenommen, das über einen längeren Zeitraum mit Kokain und Marihuana gehandelt haben soll. Vier Wohnungen wurden durchsucht. Die Erlöse soll die Mutter für ihre Söhne aufbewahrt haben.

Mit Haftbefehlen in der Tasche machten sich Kripo-Ermittler – die den Brüdern schon seit Oktober auf den Fersen waren – auf den Weg nach Steilshoop, Barmbek-Nord und Hammerbrook. In den drei Stadtteilen wurden am Donnerstag insgesamt vier Wohnungen gefilzt – sie sollen laut Polizei als Drogen-Bunker genutzte Verstecke der Brüder gewesen sein.

Drogenhandel: Brüderpaar aus Hamburg festgenommen

„Bei der Durchsuchung der Wohnanschriften wurden insgesamt rund 6700 Euro mutmaßliches Dealgeld, circa 900 Gramm Marihuana, 50 Gramm Kokain, hochwertige Armbanduhren sowie zwei Schreckschusswaffen mit Munition aufgefunden und sichergestellt“, so die Sprecherin weiter. Teilweise waren die beschlagnahmten Drogen sogar in Backöfen versteckt.

Weitere Ermittlungen der Kripo ergaben, dass die Mutter der Brüder über ein Bankschließfach verfügt, in dem sie für ihre Söhne Bargeld aufbewahrte. „Eine Überprüfung des Schließfachs am Freitag führte zum Auffinden von über 25.000 Euro, welches als mutmaßliches Dealgeld sichergestellt wurde“, so die Sprecherin.

Ebenfalls am Freitag wurden Haftbefehle gegen einen 35-Jährigen aus Rahlstedt und einen 23-Jährigen vollstreckt, beide sollen mit Drogen gehandelt haben – ersterer sogar mit knapp drei Kilo Koks und 24 Kilo Marihuana. (dg)