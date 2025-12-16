Kleintransporter brennt in Hamburg: Firma überrascht – Polizei hat Verdacht

Feuer in Bahrenfeld: Ein Kleintransporter ist in der Nacht zu Dienstag in der Von-Hutten-Straße in Brand geraten. Gegen 0.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Das Fahrzeug, ein Transporter eines Sanitär- und Heizungstechnikbetriebs, stand in Flammen.

Ein Zeuge berichtete, er habe in dem sonst sehr ruhigen Bereich nahe eines Friedhofs zwei Personen beobachtet, die sich zuvor am Beifahrerfenster des Transporters aufgehalten hätten. Kurz darauf sei das Firmenfahrzeug in Flammen aufgegangen und die beiden Personen seien in einem Mercedes geflüchtet.

Firma aus Niendorf: Doch der Kleintransporter brennt in Bahrenfeld

Die Polizei geht daher von Brandstiftung aus. Für die Ermittler ungewöhnlich: Die betroffene Firma zeigte sich überrascht darüber, dass sich ihr Fahrzeug an diesem Ort befand, da der Betrieb seinen Sitz eigentlich in Niendorf hat. Die Polizei prüft daher, ob der Kleintransporter entwendet worden war.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den mutmaßlichen Brandstiftern blieb ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen soll das Landeskriminalamt übernehmen. (mp)