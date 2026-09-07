Fünf Männer sollen einen 26-Jährigen in Horn angegriffen und homophob beleidigt haben. Die Polizei sucht Zeugen – und einen bislang unbekannten Helfer.

Ein 26-Jähriger soll Ende August in Horn von fünf Männern angegriffen und mutmaßlich homophob beleidigt worden sein. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts auf Hasskriminalität. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Nach Polizeiinformationen war der Mann am 24. August gegen 11 Uhr mit der U4 bis zur Haltestelle Horner Rennbahn gefahren. Von dort ging er zu Fuß durch die Rennbahnstraße. Zwischen dem Horner Weg und der Straße Am Gojenboom begegnete er fünf Männern.

Unbekannter Zeuge hilft dem Opfer – Täter flüchten

Anzeige

Einer von ihnen soll den 26-Jährigen aus mutmaßlich homophoben Gründen beleidigt haben. Als der 26-Jährige ihn darauf ansprach, griff ein anderer Mann ihn an. Dann sollen alle fünf auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Er stürzte dabei zu Boden.

Ein unbekannter Zeuge kam dem Verletzten zu Hilfe – die Angreifer waren bereits geflüchtet. Später verständigte der 26-Jährige die Polizei. Seine Verletzungen wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Anzeige

Homophobe Hass-Attacke: Polizei sucht Zeugen

Die fünf Tatverdächtigen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Einer von ihnen soll jedoch größer als 1,75 Meter gewesen sein. Die Männer wurden als südländisch aussehend beschrieben und sollen Jogginghosen und Basecaps getragen haben.

Anzeige

Hinweise nimmt das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen. Die Beamten bitten auch den Mann, der dem 26-Jährigen nach dem Angriff geholfen hat, sich bei der Polizei zu melden. (mp)