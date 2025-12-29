Mülltonnen brennen: Meterhohe Flammen drohen Schulgebäude zu erfassen

Es ist 18.17 Uhr als die Feuerwehr zum Gelände des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Heimfeld gerufen wird. Es soll auf dem Schulgelände brennen, so ein Anrufer. Vom Haupteingang sind jedoch keine Flammen zu sehen, vom Anrufer fehlt jede Spur.

Schließlich, so ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei, habe die Feuerwehr eine Kameradrohne zur Erkundung des Schulgeländes eingesetzt und sei fündig geworden.

Flammen schlugen mehrere Meter hoch

Auf einem kleinen Stichweg zwischen Friedrich-Ebert-Gymnasium und dem Sportplatz Am Alten Postweg brannten mehrere Mülltonnen. Die Flammen schlugen bereits mehrere Meter hoch und drohten auf das Schulgebäude überzugreifen.

Das konnte die Feuerwehr durch einen schnellen Löschangriff verhindern. Insgesamt sechs Müllcontainer der Schule brannten dennoch komplett nieder. Das Gebäude nahm keinen Schaden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, bleibt unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.