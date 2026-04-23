Motorradunfall in Hamburg: Hubschrauber landet auf der Autobahn

Ein schwerer Unfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Pkw hat am Donnerstagnachmittag auf der A24 für eine Sperrung gesorgt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn.

Gegen 17.40 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf die A24 alarmiert. Der Einsatzort: kurz hinter der Anschlussstelle Jenfeld in Fahrtrichtung Osten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr dort eine Motorradfahrerin auf einen Pkw auf. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Die Frau wurde mit einer Fraktur am Handgelenk von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

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Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Autobahn vollständig gesperrt. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 29“ war im Einsatz, um einen Notarzt an die Unfallstelle zu bringen. Seit 19.11 Uhr ist die A24 wieder frei. (mp)