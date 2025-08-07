Motorradfahrerin fährt durch Schaufenster – Glasfassade völlig zerstört

Eine Motorradfahrerin ist am Mittwochnachmittag durch ein Schaufenster in Wandsbek gefahren. Die Glasfassade hat sie dabei komplett zerstört.

Tausende Glassplitter liegen vor dem Handyladen in der Wandsbeker Marktstraße. Eine Motorradfahrerin ist gegen 15 Uhr einfach durch das Schaufenster gefahren – in Schrittgeschwindigkeit. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar, sagt ein Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Otmar Kury von Christina Block geschasst: Der tiefe Fall des Top-Anwalts

Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie konnte laut Feuerwehr vor Ort behandelt werden und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. (zc)