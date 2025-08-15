Motorradfahrerin (22) von Lkw überrollt – lebensgefährlich verletzt

Schock-Szenen am frühen Abend in Wilhelmsburg: Eine junge Motorradfahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall passierte gegen 18 Uhr auf der Kornweide, Ecke Georg-Wilhelm-Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte die 22-Jährige mit einem Sattelschlepper – offenbar wurde sie mitsamt Maschine mehrere Meter mitgeschleift. Nach ersten Erkenntnissen überrollte der Lkw dabei ihr rechtes Bein – die Frau erlitt eine offene Fraktur.

Lkw-Unfall in Wilhelmsburg: Bikerin mehrere Meter mitgeschleift – Zeugin unter Schock

Ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber eingeflogen. Vor Ort stellte er zudem schwere Verletzungen am Oberkörper und im Bauchbereich fest. Die Motorradfahrerin wurde unter notärztlicher Begleitung ins AK Harburg gebracht. Ihr Zustand ist kritisch.

Eine Augenzeugin, die offenbar zur Begleitung der Verletzten gehört, musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwimmerin von Elbe-Strömung mitgerissen

Die Polizei sperrte die Unfallstelle weiträumig ab. Ein spezialisiertes Unfallteam sicherte Spuren und dokumentierte den Hergang. Die Kornweide bleibt in Richtung B75 vorerst gesperrt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.