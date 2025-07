Motorradfahrer von SUV erfasst – und meterweit durch die Luft geschleudert

Motorrad gegen SUV: Am Dienstagmittag kam es in Langenhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer musste infolgedessen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Der Fahrer des SUV wollte gerade von der Langenhorner Chaussee abbiegen und erfasste dabei einen Motorradfahrer. Dieser sei laut Feuerwehr mehrere Meter durch die Luft geflogen und anschließend mit schweren Verletzungen auf dem Boden liegengeblieben.

Die Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Alter und Geschlecht sind laut Sprecher noch unklar. Auch der SUV wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. (mp)