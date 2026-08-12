In Wilhelmsburg ist es am Mittwochmorgen zu einem furchtbaren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer war mit einem Lkw kollidiert und wurde darunter eingeklemmt. Reanimationsversuche schlugen fehl.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 8.50 Uhr zur Kornweide gerufen. Von dort war ein schwerer Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorradfahrer gemeldet worden. Weil der Biker unten dem tonnenschweren Lastzug eigeklemmt war, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an, darunter ein Notarzt.

Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

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Polizisten, die als erste am Einsatzort waren, befreiten den Biker, der lebensgefährlich verletzt war. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche durch den Notarzt schlugen fehl, der Biker verstarb an seinen schweren Verletzungen. Der Bereich um die Kornweide wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

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Rund 70 Rettungskräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.Zudem wurden Seelsorger angefordert. Rund um die Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen.