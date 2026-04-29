Fahrlehrer erfasst seinen Schüler – Unfall führt zu Stau in der Hamburger City

Auf einer großen Hauptstraße in der Hamburger Innenstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer gekommen. Der Biker wurde dabei verletzt, es kam zu Stau.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es gegen 9 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße in Höhe Kleiner Burstah (Altstadt) zu dem Unfall mit schlimmen Folgen gekommen. Nach MOPO-Informationen war ein Fahrlehrer mit dem Fahrschulwagen auf seinen ihm vorausfahrenden Schüler aufgefahren, der auf dem Motorrad saß.

Motorradfahrer verletzt in Klinik

Dadurch wurde der Mann auf dem Motorrad gegen ein weiteres Auto geschleudert. Ein Rettungswagen versorgte den Verletzten vor Ort, anschließend kam er mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Da zunächst von einem schwereren Unfall ausgegangen wurde, rückten neben einem Notarzt auch ein Löschfahrzeug an. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden – es bildete sich Stau.