Motorradfahrer prallt gegen wendenden Golf – schwer verletzt

Kurz vor 17 Uhr ist es am Montagabend auf der Winsener Straße in Hamburg-Sinstorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines auf dem Seitenstreifen geparkten VW Golf an und wendete auf der Fahrbahn. Dabei übersah er offenbar einen stadtauswärts fahrenden Motorradfahrer.

Motorradfahrer prallt trotz Bremsung gegen Pkw

Trotz Bremsung prallte der Biker gegen die Seite des Pkw. Er erlitt nach Angaben der Rettungskräfte schwere Verletzungen im Bauchbereich und wurde unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Ob Lebensgefahr besteht, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallteam nimmt den Unfall auf. Daher war die Winsener Straße zwischen Meckelfelder Weg und Rönneburger Kirchweg zwischenzeitlich voll gesperrt.