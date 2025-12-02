Schwerer Motorradunfall in Hamburg – Fahrer muss reanimiert werden

Schwerer Unfall in Wandsbek: Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zu Dienstag auf dem Friedrich-Ebert-Damm verunglückt. Er musste reanimiert werden.

Der 34-Jährige war um kurz vor Mitternacht mit seinem Motorrad auf dem Friedrich-Ebert-Damm unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache im kurvigen, unbewohnten Bereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Baum kollidierte.

Laut Lagedienst musste der Mann vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde er in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus transportiert. Sein Zustand ist ernst. Das Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um die Angehörigen zu informieren. (mp)