Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – wichtige Verkehrsader gesperrt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Großmoorbogen (Gut Moor) schwer verletzt worden. Die wichtige Verkehrsader musste über Stunden gesperrt bleiben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war der Motorradfahrer um kurz vor 17 Uhr in Richtung Neuländer Straße unterwegs. Nachdem er einen stehenden Wagen überholt hatte, soll es zu der Kollision mit dem zu dem Zeitpunkt von einem Geschäftsgelände auf die Straße einlenkenden Pkw gekommen sein.

Sachverständiger hinzugezogen

Der Motorradfahrer stürzte über sein Lenkrand hinweg auf den Asphalt und blieb schwer verletzt liegen. Die Person im Auto blieb unverletzt. Polizei und Feuerwehr wurden verständigt.

Während die Polizisten die Straße sperrten, kümmerten sich die Retter um den Schwerverletzten, der sich durch den Sturz das Becken brach und ein Polytrauma erlitt. Im Laufe der Behandlung wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. Noch vor Ort konnte der Mann stabilisiert werden. Er kam ins Krankenhaus.

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Die Verkehrsexperten der Polizei übernahmen die Arbeiten an der Unfallstelle. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die Beamten wollen nun mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse den genauen Unfallhergang rekonstruieren.

Der Großmoorbogen – eine wichtige Verbindung zwischen der Harburger Innenstadt und der Autobahn – blieb für rund vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, dennoch kam es zu großen Staus. (dg)